Im zweiten Corona-Sommer sind öffentliche Grünanlagen und Spielplätze städtischer Wohnanlagen für viele Münchner ein wichtiger Aufenthaltsort. Sind diese in einem schlechten Zustand oder liegt dort viel Müll herum, ist das ärgerlich. Mit ihren Beschwerden haben sich einige Bewohner der Maikäfersiedlung nun an die SPD in Berg am Laim gewandt. Die wiederum fordert die städtische Wohnungsgesellschaft GWG auf, Spielplätze und Grünflächen in Zukunft sauber zu halten.

In dem Antrag, der vom Bezirksausschuss (BA) mehrheitlich angenommen wurde, beschreibt Regine Ewald (SPD) die Problematik: "Teilweise werden Mülleimer in der Anlage monatelang nicht geleert - zum Beispiel in der Kainzenbadstraße", heißt es dort. Darüber hinaus seien die Abdeckungen der Mülleimer entfernt worden, sodass Krähen und der Wind den Abfall überall verteilten. Sandkästen seien zugewachsen, Bänke vermoost, Zigarettenreste lägen herum. Die Hausverwaltung der GWG reagiere auf Anfragen von Bewohnern allenfalls verzögert, heißt es weiter.

"Schon im vergangenen Jahr habe ich auf den Zustand der Bänke hingewiesen", sagt Ewald, Mitglied im Unterausschuss für Soziales, Integration, Senioren und Familien. Sie wohnt selbst in der Maikäfersiedlung und beobachtet die Zustände schon eine Weile, in Gesprächen hätten auch andere Mieter ihren Frust geäußert. Ewald hofft, dass die Gebäude und Grünanlagen künftig über das Rasenmähen hinaus besser instandgehalten werden.