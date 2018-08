13. August 2018, 21:51 Uhr Berg am Laim Unzumutbarer Bahnhof

Vollgepinkelt, überall Müll, beschmierte Wände, immer wieder ein defekter Aufzug: Für einen Bürger ist am Berg am Laimer S-Bahnhof die Grenze des Zumutbaren oftmals überschritten. Er habe sich schon an die Bahn direkt gewandt, erklärte er in seinem Schreiben an den Berg am Laimer Bezirksausschuss, doch da müsste man wohl jede Woche eine neue Beschwerde senden. Der Antragsteller plädiert für Videoüberwachung und Strafzettel gegen die Pinkler wegen Ordnungswidrigkeit. Gegen die Schmierereien könnten Kunstaktionen mit Kindern helfen. Der BA leitete die Beschwerde - beileibe nicht die erste - an die Stadtverwaltung weiter.