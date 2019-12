"Berg am Laim erklärt den Klimanotstand" heißt es in einem mehrheitlich vom Bezirksausschuss angenommenen Antrag seines Vorsitzenden Robert Kulzer (SPD). "Wir sind nicht die UN", hält CSU-Sprecher Fabian Ewald dagegen

"Berg am Laim erklärt den Klimanotstand und erkennt damit die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an."

Ein gewaltiger erster Satz in einem Antrag des Bezirksausschuss-Vorsitzenden von Berg am Laim, Robert Kulzer (SPD) - gefolgt von einer zunächst ernsthaften, dann eher wahlkämpferisch-wadlbeißerischen, wehleidigen, auftrumpfenden, und bisweilen auch ins Lächerliche tendierenden Debatte. Am Ende wurde der Antrag mit einer Mehrheit aus SPD, Grünen und ÖDP angenommen. Aber selbst dann war die Diskussion nicht zu Ende.

Kulzer erinnerte daran, dass mehr als 60 Kommunen in Deutschland, einige Bundesländer und auch Staaten wie Österreich diesen durchaus symbolischen Beschluss gefasst hätten und dass sich auch im Münchner Stadtrat dazu offenbar eine Mehrheit abzeichne. Er meine, das arg magere Berliner Klimapaket habe einmal mehr gezeigt, dass jeder auf seiner Ebene handeln müsse, um die weitere Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. "Wenn von oben nichts kommt, muss von unten ein Zeichen kommen. Solidarität ist wichtig, auch mit denen, die jetzt schon betroffen sind", sagte Kulzer. Und: "Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, ist jeder andere Antrag von uns bedeutungslos." Er habe sich bemüht, dem Antrag eine fürs Viertel relevante Dimension zu geben: Das Gremium solle Vorhaben bevorzugen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken und für in dieser Hinsicht negative Projekte Alternativen zu finden. Der Bezirksausschuss solle ferner im Viertel das Problembewusstsein stärken und gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, damit alle konkret zum Klimaschutz beitragen. Das Stadtteilbudget biete hierfür neue Möglichkeiten. Wichtig sei auch, auf Land und Bund einzuwirken, denn die derzeitigen Beschlüsse und Ziele seien nicht ausreichend. Kulzer sagte, er habe mehr als 3000 Seiten einschlägiger wissenschaftlicher Studien gelesen. "Ich hab' schlaflose Nächte." Der Antrag sei daher für ihn persönlich ein großes Anliegen.

CSU-Sprecher und Stadtratskandidat Fabian Ewald dankte Kulzer für den Antrag - und lehnte ihn doch postwendend ab: "Wir sind nicht die UN, die EU, nicht Bund und nicht Land. Wir scheitern ja schon bei der Forderung nach einem Zebrastreifen", sagte er. Seine Fraktion halte Kulzers Ansinnen für "wirkungslos und zu wenig konkret". Lieber solle man in einer "Sonderunterausschussitzung" Beispiele erarbeiten, damit er als neuer Vorsitzender des Maibaumvereins etwa wisse, ob er künftig noch ein Johannisfeuer veranstalten dürfe. Ähnlich argumentierte Sebastian Zajonz (FDP): Dürfe man in Zukunft eine Klassenfahrt fördern, einen Kunstrasenplatz gutheißen oder müsse der Klimaschutz überall oberstes Kriterium sein: "Ich seh' das nicht so." Einige Redner von Grünen und SPD, darunter Hanno Schombacher, verteidigten und lobten dagegen Kulzers Vorstoß. Grünen-Sprecher Hubert Kragler nannte den Klimawandel "das Problem schlechthin".

Dann wurde es zunehmend persönlich: Angela Buckenauer (CSU) erklärte, sie sei ja gegen Silvesterfeuerwerke, aber Kids wollten halt knallen. "Unsere nicht. Wir haben sie anders erzogen", konterte Anna von Chossy (SPD), Kulzers Frau. Ewald warf Hanno Schombacher (SPD) Begriffsstutzigkeit vor und Kulzer, er wolle nur Wahlkampf betreiben. Dieser erwiderte, er könne nichts dafür, dass das Klimapaket gerade aktuell verabschiedet worden sei. Die SPD-Idee, die Berg-am-Laim-Straße für Autos zu verschmälern, sei schon früher gekommen: "Aber das wolltet Ihr ja auch nicht", keifte Kulzer Richtung CSU.

Alexander Friedrich (SPD) verteidigte das Symbolische an Kulzers Antrag: Das sei auch nicht anders "als wenn der Ministerpräsident einen Baum umarmt". Pamela Kolb (CSU) wandte ein, am Ende der Amtszeit sei der Antrag ein Schmarrn, weil dieser Bezirksausschuss das im März neu zu wählende Gremium auf nichts verpflichten könne. Und im Übrigen müsse sie "als Physikerin" schon mal sagen, dass man Temperaturdifferenzen nicht in Celsius messe, sondern in Kelvin: "Da geht es ja schon los", schimpfte sie. "Wenn wir schon auf dem Niveau sind ...", leitete Kragler seinen nächsten Beitrag ein und hielt der CSU allerlei von deren Unstimmigkeiten vor: "Herzlich willkommen im Wahlkampf", rief er am Ende. Immer mehr Mitglieder schüttelten die Kopf über die jeweils andere Seite, die Zuschauer über die Diskussion an sich. Aus Reihen der SPD kam in Richtung Pressetisch gar der Vorschlag "Schreiben Sie doch eine Glosse."

Am Ende hatte Kulzer eine Mehrheit. Und Zajonz eine Idee: "Wenn der Beschluss nun steht, sagen wir gleich unsre Weihnachtsfeier ab." Hin- und Hergeplänkel über die Frage, ob es nicht unökologischer sei, wenn jeder den eigenen Herd anschalte, über den Vorschlag, nur Vegetarisch zu bestellen, oder doch lieber den von der Stadt für die Feier zur Verfügung gestellten Betrag an eine Öko-Initiative zu spenden. Das aber sei wohl rechtlich gar nicht möglich, wandte die Geschäftsstelle ein.