13. August 2018, 21:51 Uhr Berg am Laim SPD fordert mehr Baurecht

Berg am Laim wächst und wächst und dennoch sieht sich die örtliche SPD weiter in der Verantwortung für die Linderung des Wohnungsmangels in der Stadt: Alexander Friedrich (SPD) regte im Berg am Laimer Bezirksausschuss an, die Stadt solle alte Bebauungspläne für Flächen im Stadtteil überprüfen, untersuchen, ob diese noch den aktuellen Zielsetzungen und Nutzungsinteressen entsprechen, und sie dann modifizieren. Beispiele seien Pläne, die eine heute gar nicht mehr benötigte Gewerbenutzung vorschreiben wie etwa rund um die Neumarkter Straße, oder die Baulinien und Gebäudehöhen festlegen, die den aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Das Ziel: Mehr Baurecht für dringend benötigten Wohnraum.