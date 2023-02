Ein in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim randalierender und lautstark die Nachbarn bedrohender Mann hat am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22.15 ging bei der Polizei der Notruf ein, dass der Mann schreiend Drohungen gegen die Nachbarschaft ausstoße, sagte eine Polizeisprecherin. Dieser habe sich kurz danach selbst bei der Polizei gemeldet, weil er sich seinerseits von den Nachbarn bedroht gefühlt habe.

Die Polizei rückte mit acht Streifen an, eingeschaltet waren auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK), da der Mann wegen Waffendelikten bereits polizeibekannt gewesen sei. In der Wohnung habe sich der 31-Jährige widerstandslos festnehmen lassen. Dort stellten die Beamten unter anderem ein Messer sicher, das er nicht hätte haben dürfen - ihm ist der Besitz von Waffen verboten.