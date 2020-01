Freie Wähler (FW) und ÖDP treten auf einer gemeinsamen Liste für die Bezirksausschusswahl in Berg am Laim an. Auf Platz eins kandidiert der Umweltberater Wolfgang Laufs (FW). Er lebt seit mehr als 60 Jahren im Stadtviertel, widmet sein Leben dem Natur-, Tier- und Umweltschutz und ist auch in der Alten- und Behindertenhilfe tätig. Ihm folgt Stefan Hofmeir, der für die ÖDP auch für den Stadtrat auf Listenplatz sechs kandidiert, sich gegen die Bebauung der Truderinger Grünanlage Unnützwiese eingesetzt hat und das Bürgerbegehren "Grünflächen-erhalten.de" mit in die Zielgerade bringt. Der Diplom-Ingenieur und langjährige Sprecher des MVV-Fahrgastbeirates setzt sich seit langem für einen Halt der Flughafen-S-Bahn in Berg am Laim sowie eine Glasfaserverkabelung von Berg am Laim und Trudering ein. Platz drei nimmt Kathrin Eva Schmid von der Tierschutzpartei ein, einem Bündnispartner der ÖDP. Dort ist sie Landesvorsitzende und tritt auch als Spitzenkandidatin im Stadtrat an. Sie ist Gründerin und Leiterin des Tierschutztheaters sowie Schöffin am Landgericht München I. Weitere Kandidaten sind der Werbefachwirt Stefan Schörg, die Diplom-Psychologin Renate Schmidt-Schnepf und der frühere Betriebswirt Rudolf Breuer, der für die ÖDP im Bezirksausschuss sitzt. Ferner kandidieren Rita Haug, Elfriede Hintz, Heidrun Brittain und Claudia Hofmeir.