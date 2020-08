Berg am Laim

Von Ilona Gerdom, Berg am Laim

Mehr als 820 neue Wohnungen sollen an der Truderinger Straße in Berg am Laim entstehen. Unter denen, die dort einziehen, werden Kinder und Jugendliche sein. Deshalb fordert der Bezirksausschuss (BA) eine weitere Grundschule für den Stadtteil. Die Stadtviertelvertreter waren sich einig: Für Erst- bis Viertklässler müsse gesorgt sein.

Das 6,8 Hektar große Baugrundstück im nördlichen Teil Berg am Laims ist auch unter dem Namen "Truderinger Acker" bekannt. Ist das Areal erst einmal bebaut, rechnet die SPD-Fraktion mit etwa 2000 neuen Bewohnerinnen und Bewohnern. Dazu werden schulpflichtige Kinder gehören. Daher wünscht sich der BA einen fünften Grundschulstandort im Stadtbezirk.

Fabian Ewald (CSU) merkte zwar an, dass die Christsozialen und Sozialdemokraten schon in der vergangenen Wahlperiode gemeinsam "fast denselben" Antrag gestellt hätten. Er betonte aber: "Wir stehen weiter voll dahinter." Der Planungsausschuss des Stadtrats habe das Thema bereits auf dem Tisch. Denn Ewald hatte dort in seiner Funktion als CSU-Stadtrat gemeinsam mit seiner Fraktion gefordert, dass das Planungsreferat sich auf die Suche nach einem geeigneten Standort machen und die Planung starten müsse.

Ein weitergehender Antrag greift diese Forderung auf, enthält zusätzlich aber auch die nach einem Sportplatz. Denn wegen der Bebauung des Ackers muss der Vereinssportplatz an der Truderinger Straße weichen. Deshalb müsse eine Alternative geschaffen werden.