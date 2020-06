Von Mittwoch, 10. Juni, an gibt es im Echardinger Park wieder die Möglichkeit, kostenlos und ohne Voranmeldung in der Gruppe Sport zu treiben. Im Rahmen des Projekts "(M)ein Stadtteil bewegt sich" können Interessierte jeden Mittwoch bis Ende September um 18.30 Uhr oder 19.15 Uhr an einem wechselnden Programm aus Qigong, Fußball, Tanz und vielem mehr teilnehmen. Das Programm ist laut Veranstalter für Anfänger wie auch Fortgeschrittene geeignet. Bei Regen entfällt die Stunde. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Angeboten können entweder telefonisch unter 53 29 56 54 oder per E-Mail an m.schmidt@magsmuenchen.de eingeholt werden.