Von Ellen Draxel, Berg am Laim

Die Alzheimer-Gesellschaft München feiert Geburtstag. 35 Jahre gibt es den gemeinnützigen Verein nun schon, der sich um Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen kümmert - länger als alle anderen lokalen Anlaufstellen in Deutschland. Anlass für jede Menge Glückwünsche von Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) bis hin zu Kabarettist Django Asül und für Erfahrungsberichte in den sozialen Medien. Aber auch für besondere Aktionen: Zum Beispiel einen "Vergiss-mein-nicht-Gottesdienst" im Wirtshaus am Rosengarten im Westpark am Sonntag, 19. September, um 14.30 Uhr mit anschließendem Kaffee und Kuchen, zu besuchen nach Anmeldung per E-Mail an info@agm-online.de oder telefonisch unter 47 51 85. Oder eine Diskussionsrunde im Presse-Club unter dem Motto "Demenz - Dem Vergessen neu begegnen" am Montag, 20. September, um 11 Uhr, unter anderem mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und der Vorsitzenden der Münchner Alzheimer-Gesellschaft, Katharina Bürger. Online ist sie live auf dem YouTube-Kanal des Presse-Clubs unter www.youtube.com/c/PresseClubMünchen-e-V zu verfolgen.

Auch Vorträge gibt es anlässlich des Jubiläums im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche: Unter dem Motto "Mein Nachbar wird anders" bekommen Interessierte am Donnerstag, 23. September, von 10 bis 11.30 Uhr im Alten- und Service-Zentrum Isarvorstadt Tipps zum Umgang mit Menschen mit demenzieller Veränderung (telefonische Anmeldung unter 23 23 98 84-0). Und am Freitag, 24. September, ist bei einem Impulsvortrag in der Giesinger Stadtbibliothek von 10.30 bis 12 Uhr der Unterschied zwischen normaler Vergesslichkeit und Demenz zu erfahren. Auch ein Demenzsimulator kann bei diesem Termin ausprobiert werden. Die Anmeldung erfolgt persönlich vor Ort, per E-Mail an stb.giesing.kult@muenchen.de oder telefonisch unter 18 93 12 90.