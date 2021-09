So ziemlich jede Frau und jeder Mann dürfte schon einmal in der misslichen Lage gewesen sein, zu müssen, aber nicht zu können - mangels passender Örtlichkeit. Immerhin schafft die Stadt jetzt schrittweise Erleichterung, auch in Berg am Laim: Am Michaelianger zwischen Echardinger, Gögginger, St.-Michael- und Vinzenz-von-Paul-Straße lässt sie ein öffentliche, freistehende WC-Anlage errichten. Die Mitglieder des Bezirksausschusses sind einverstanden.