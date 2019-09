Mit einem Besenstiel und einem Pflasterstein haben zwei Männer am vergangenen Mittwoch in Berg am Laim auf einen 33-Jährigen eingeprügelt. Die drei hatten sich kurz vor 23 Uhr in der Aßlinger Straße getroffen. Aus welchem Grund sie in Streit gerieten, sei noch offen, teilte die Polizei mit. Ein 28-Jähriger habe mit dem Besenstiel auf Kopf und Oberkörper des Opfers eingeschlagen. Gleichzeitig warf sein 25 Jahre alter Kumpane mit einem Pflasterstein nach dem 33-Jährigen. Dieser habe ein Messer gezückt, hieß es im Polizeibericht. Als Zeugen die Polizei riefen, liefen die Beteiligten davon. Die Beamten trafen den 33-Jährigen in seiner Wohnung in der Nähe des Tatorts an. Er musste mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus. Die beiden anderen Männer wurden festgenommen, ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Alle drei sind der Polizei bereits bekannt, unter anderem wegen Drogendelikten.