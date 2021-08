Ein brennendes Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Berg am Laim hat am Samstagvormittag mehr als 50 Feuerwehrleute vier Stunden lang beschäftigt. Bewohner des Hauses in der Pertisaustraße hatten Rauch im Treppenhaus bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die konnte den Brandherd schnell im Keller lokalisieren und löschen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kontrollierten die Feuerwehrleute dann alle 36 Wohnungen auf Verrauchung und brachten die Bewohner, so weit nötig, ins Freie. Verletzt wurde niemand. Die anschließenden Lüftungsmaßnahmen im Haus erwiesen sich allerdings als sehr schwierig, mehrere Hochleistungslüfter und ein Be- und Entlüftungsgerät waren dafür nötig. Anschließend konnten jedoch alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Höhe des Sachschadens ist ebenso noch unklar wie die Brandursache. Die Brandfahnder der Polizei ermitteln.