27. August 2018, 17:41 Uhr Berg am Laim Unbekannte greifen 26-Jährigen im Auto an

In Berg am Laim wurden ein 26-jähriger Autofahrer und seine Mitfahrer im Auto sitzend angegriffen.

An einer roten Ampel rissen zwei junge Männer die Tür auf und traten dem Mann ins Gesicht.

Die Tat hatte mutmaßlich einen rassistischen Hintergrund. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Einen mutmaßlich rassistischen Hintergrund hat ein Angriff auf drei junge Männer, die am Donnerstagabend mit ihrem Auto im Münchner Osten unterwegs waren. Als der Porsche Cayenne gegen 21 Uhr an einer roten Ampel in der Ampfing- / Berg-am-Laim-Straße hielt, rissen plötzlich zwei junge Männer von außen die Fahrertür auf und brüllten "Sch... Kanaken!".

Einer der Angreifer trat dem 26-jährigen Fahrer ins Gesicht. Dann schlugen die beiden etwa 25 bis 30 Jahre alten Männer gegen die Tür des Autos. Als der Fahrer ausstieg, versuchten sie ihn mit Fäusten ins Gesicht zu schlagen. Auch die beiden weiteren Insassen des Pkw, ein 18-jähriger Angestellter sowie ein 19-jähriger Kinderpfleger, die dem Fahrer zu Hilfe kommen wollten, wurden attackiert.

Schließlich türmten die Angreifer, die von den Opfern als "vermutlich osteuropäisch" beschrieben werden, mit einer Tram der Linie 37 in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos, allerdings wurden Videoaufzeichnungen sichergestellt. Die drei Opfer des Überfalls wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 44, zuständig für politisch rechts motivierte Kriminalität, hat die Ermittlungen übernommen. Der jüngere der Täter hat kurze braune Haare und trug eine auffällige Halskette, sein Komplize ist stämmig und hat sehr kurze Haare. Hinweise unter Telefon 089/2910-0.