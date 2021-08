Pop-, Rock- und Jazzmusik erwartet die Besucher und Besucherinnen bei einem Open-Air-Konzert des A-cappella-Ensembles Vocal Trip, bestehend aus den Sängerinnen Nicole Baumann (Sopran), Magda Ahn (Mezzo), Frauke Rost (Alt) sowie Benedikt Gründig (Bass). Die Gruppe tritt am Freitag, 6. August, von 19 Uhr an im Rosengarten des Behrparks auf. Einlass ist von 18.45 Uhr an. Der Garten ist über den Grünen Markt an der Baumkirchner Straße oder den Berlingerweg zugänglich. Der Eintritt ist frei. Sollte es am Freitagabend regnen, wird das Konzert, das organisiert wird vom Bürgerkreis Berg am Laim, auf den kommenden Sonntag, 8. August, zur gleichen Uhrzeit, verschoben.