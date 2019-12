Für die Entwicklung des Quartiers rund um den Piusplatz in Berg am Laim ist der markante Komplex (03 Architekten, München) an der Ecke Innsbrucker Ring und Grafinger Straße der letzte Baustein. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag wollte frischen Wind in das Gebiet bringen - mit sanierten Häuserzeilen, schöneren Außenanlagen, Nachverdichtung im Innern des Quartiers mit drei modernen Passiv-Häusern sowie mit einer "Schallschutzbebauung" am Mittleren Ring. Seit April 2019 sind die 91 Apartments für Auszubildende und 27 weitere bezahlbare Wohnungen bezogen. Zu dem Komplex gehören eine Kindertagesstätte, Geschäfte und eine Tiefgarage.

Das sechsgeschossige Bauwerk mit einem achtgeschossigen Hochpunkt entstand auf einem vorher spärlich bebauten und baumbestandenen Grundstück. Geplant war attraktives Wohnen an einer durch den Verkehr belasteten Stelle. Die Azubis zahlen zwischen 290 und 375 Euro im Monat für das Apartment. So können junge Menschen mit wenig Geld auf dem hart umkämpften Münchner Wohnungsmarkt eine Bleibe finden. Dazu passt auch noch eine gelungene Architektur, wie der Juryvorsitzende lobt. Der Baukörper setze mit seiner lebhaft und elegant wirkenden Fassade einen bemerkenswerten städtebaulichen Akzent an der Kreuzung.