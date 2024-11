Der Imam nutzt Anfang November die große christliche Bühne, die sich ihm bietet, als er als erster Muslim überhaupt eingeladen ist, die Kanzelrede in der Erlöserkirche in Schwabing zu halten: Benjamin Idriz, Chef der Islamischen Gemeinde Penzberg, ruft Münchens religiöse Führungspersönlichkeiten auf, gemeinsam „eine vereinte Stimme gegen Hass und Gewalt und für ein friedliches Miteinander“ zu erheben und als Brückenbauer zu fungieren. Denn, so schiebt er am 8. November in einem persönlichen Brief an die so Angesprochenen schriftlich nach, infolge der Eskalation im Nahen Osten stünde auch in München und Bayern „der soziale Friede und das Miteinander akut auf der Kippe“. Idriz hat auch zehn Tage später noch keinerlei Reaktion auf seinen Aufruf erhalten.