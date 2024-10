Der Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg und Vorsitzende des Münchner Forums für Islam, Benjamin Idriz, hält am kommenden Sonntag, 3. November, eine Kanzelrede in der evangelischen Erlöserkirche in Schwabing. Er werde zum Thema „Wie wollen wir zusammenleben? Eine muslimische Perspektive“ sprechen, teilte die Evangelische Akademie Tutzing als Veranstalterin am Montag mit.