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Tenor Benjamin Bernheim„Werther ist kein netter Mensch“

Lesezeit: 4 Min.

„Werther ist zu 100 Prozent ein Manipulateur“, sagt Tenor Benjamin Bernheim, was die Rolle natürlich interessant macht.
„Werther ist zu 100 Prozent ein Manipulateur“, sagt Tenor Benjamin Bernheim, was die Rolle natürlich interessant macht.
Foto: Julia Wesely

Niemand singt und spielt den Werther in Jule Massenets Goethe-Oper derzeit so brillant wie der französische Tenor Benjamin Bernheim. Das bedeutet noch lange nicht, dass er diesen berühmtesten aller Opern-Borderliner auch mag.

Interview von Jutta Czeguhn

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Wenn Benjamin Bernheim den Werther aus Jule Massenets gleichnamiger Goethe-Oper singt, gerät das Publikum jedes Mal in einen emotionalen Schleudergang. Kein Tenor bringt diesen Borderliner zwischen manische Liebesekstase und depressiver Todessehnsucht derzeit so intensiv auf die Bühne wie der Franzose. Neulich, in der konzertanten „Werther“-Aufführung bei den Salzburger Festspielen musste er die Arie „Pourquoi me réveiller?“ gar wiederholen. Damit ist Bernheim jetzt auch zu hören bei „Oper für alle“ in München und auf einem Live-Mitschnitt der Oper aus dem Théâtre des Champs-Élysées, der bald als Album erscheint. 2027 singt er Werther zudem in einer Neuinszenierung an der Opéra Bastille. Eine Lebensrolle also für Benjamin Bernheim? Gewiss. Aber beste Freunde im Leben wären sie nicht geworden. Im Interview offenbart der Sänger einen sehr nüchternen, analytischen Blick auf den „Manipulateur“ Werther.

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