Kritik von Klaus Kalchschmid

Nach der Pause ist der französische Tenor Benjamin Bernheim im Prinzregententheater ganz bei sich und seiner Muttersprache mit zwei kontrastierenden Arien aus Jules Massenets „Manon“, dem leidenschaftlichen „L’amour! Ah! Leve-toi soleil!“ aus „Roméo et Juliette“ und zum krönenden Abschluss Werthers „Pourquoi me réveiller“ mit seinem beim ersten Mal so sanft leisen „Printemps“ in der Höhe.