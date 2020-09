Aus dem Tag des Streichquartetts wird ein ganzes Wochenende mit Benefizkonzerten: Am 26. und 27. September demonstrieren die Beteiligten damit Solidarität für freischaffende Kammermusiker. Initiiert ist die Aktion von "Festival4" unter der Schirmherrschaft von Anne Sophie Mutter mit einer Vielzahl von Rotary Clubs vom Ammersee über Memmingen bis nach Tutzing. In deren Rahmen finden zahlreiche Streichquartett-Konzerte in ganz Bayern statt. Am Samstag, 26., um 11 Uhr beispielsweise bei einem Ausflug mit dem Schiff auf dem Bodensee mit dem Diogenes-Quartett. Mehr Informationen unter www.festival4.com.