Die Stimmen von rund 100 Sängerinnen und Sängern sind zu hören bei einem feierlichen Chor-Abend, zu dem am vorletzten Tag des Jahres der Münchner MaxChor, das Ensemble MaxVokal, das Jugendorchester Music Almenno aus Bergamo und der Coro San Giorgio aus Lecco in den Herkulessaal laden. Ebenfalls mit auf der Bühne am Freitag, 30. Januar: der Chor Pokrow der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Gemeinde in München. Die Einnahmen dieses Benefizkonzerts gehen an Flüchtlingskinder der Münchner Partnerstadt Kiew. Die Solisten sind Gerald Häußler, Laura Araiza und Julian Häußler, durch den Abend führt die Münchner Sängerin und Moderatorin Julia von Miller. Und weil das Motto lautet "Between Christmas and New Year", darf die schöne Stimmung der vergangenen Weihnachtstage noch nachklingen mit Klassikern wie "White Christmas", "Holy Night" oder"I' ll be home for Christmas", zudem erklingen A-Cappella-Stücke aus Deutschland und der Ukraine.

Between Christmas and New Year, Benefizkonzert, Fr., 30. Dez., 20 Uhr, Herkulessaal, Karten über www.muenchenticket.de, www.maxchor.de oder an der Abendkasse