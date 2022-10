Benefizkonzert in der Kirche St. Markus

Der Frauenchor der Münchner Polizei singt zugunsten des Vereins Nala, der sich gegen rituelle Gewalt an Frauen einsetzt.

Vor bald zehn Jahren entstand der Frauenchor der Münchner Polizei und bringt inzwischen 40 Polizistinnen jede Woche zusammen. Verschiedenste Dienstgrade und Spezialgebiete sind dabei. Die LKA-Mitarbeiterin Evi Haberberger leitet das Ganze. Am Sonntag singt der Chor in der Münchner Markuskirche ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins "Nala", der sich gegen weibliche Beschneidung stark macht. Gesungen wird aus dem Album "Adiemus: Songs of Sanctuary" des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Mit einer Kombination klassischer und ethnischer Elemente setzte Jenkins mit dem Stück neue Maßstäbe im Bereich Klassik-Crossover. Außerdem liest die Schauspielerin Monika Baumgartner aus den afrikanischen Lieblingsmärchen Nelson Mandelas vor. Die Nala-Vorsitzende und Autorin Fadumo Korn liest aus ihrer Lebensgeschichte.

Benefizkonzert des Frauenchors der Münchner Polizei, So., 16. Okt., 18 Uhr, St. Markus Kirche, Gabelsbergerstr. 6