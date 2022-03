Benefizkonzert:Musik gegen den Krieg

Ein Benefizkonzert dieser Dimension für die Ukraine ist bislang einzigartig in Deutschland: Drei Münchner Spitzenorchester schlossen sich dafür zum gemeinsamen Abend in der Isarphilharmonie im HP8 zusammen, Stargeigerin Anne-Sophie Mutter trat zudem mit ihnen auf. Die Musiker sammelten auf diesem Wege Geld für die Nichtregierungsorganisation "Save the Children", die Kindern schnelle, umfassende humanitäre Hilfe zukommen lässt in Form von Nahrung, Hygieneprodukten und psychosozialer Betreuung. Anne-Sophie Mutter ist schon seit Jahrzehnten aktiv für Organisationen wie "SOS-Kinderdorf" und "Save the Children". Sie wurde beim Konzert von einem Ensemble begleitet, in dem Musikerinnen und Musiker aller drei großen Orchester zusammenkamen. Der junge israelische Dirigent Lahav Shani leitete die außergewöhnliche Formation. Geboten wurde dem Publikum ein Programm mit Werken von Beethoven, dem großen Komponisten der Freiheit, der Gleichheit und der idealistischen Lebenshaltung. Ganz handfest ging es allerdings darum, "Save the Children" mit 100 Prozent des Erlöses zu unterstützen. Die ausverkaufte Isarphilharmonie hat also eine Basis gelegt, auf der nun aufgebaut werden soll.