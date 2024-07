­UN-Aids, die Aids-Organisation der Vereinten Nationen, hat das „95-95-95“-Ziel proklamiert. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 95 Prozent der Menschen eine Diagnose über ihren HIV-Status bekommen. 95 Prozent der Betroffenen sollen mit lebensrettenden Medikamenten behandelt werden können, und bei 95 Prozent soll sich damit ihre Virus-Last so reduzieren, dass sie andere Menschen nicht mehr anstecken können. Noch immer aber, das geht aus Zahlen der Weltgesundheitsorganisation hervor, sterben weltweit Hunderttausende an den Folgen der Krankheit. Zu der weitergeforscht wird: Vom 22. bis 26. Juli findet – erstmals in München – die 25. Internationale Aids Konferenz statt, mit an die 15000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehr als 175 Ländern. Aus diesem Anlass gibt es am Mittwoch, 24. Juli, im Prinzregententheater ein hochkarätig besetztes Benefizkonzert zugunsten der Münchner Aids-Hilfe .

Veranstaltet wird es vom Münchener Kammerorchester (MKO) in Kooperation mit der Bayerischen Staatsoper und dem Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt. Das Konzert knüpft an die erfolgreiche Reihe von Aids-Konzerten des MKO zwischen 2007 und 2019 an. Solistinnen und Solisten des Abends sind die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller und die Geigerin Arabella Steinbacher und Tenor Pavol Breslik. Am Pult des MKO steht Ivor Bolton. Zu hören sind Ausschnitte aus Mozarts Oper „Don Giovanni“, Stücke aus Operetten von Johann Strauss und Franz Léhar, aber auch Werke von Maurice Ravel, Georges Bizet und Astor Piazzolla. Im Anschluss an das Konzert kann das Publikum den Abend im Gartensaal des Prinzregententheaters ausklingen lassen. Die Karten bekommt man über den Vorverkauf der Staatsoper.

Detailansicht öffnen Der Geiger Michael Barenboim gehört zu den Mitinitiatoren des Künstlerkollektivs „Make Freedom Ring“, das sich für die Menschen in Gaza einsetzt. (Foto: Kim Kanert/IMAGO/Funke Foto Services)

Michael Barenboim gehört zu jenen, die im Mai den offenen Brief gegen die polizeiliche Räumung eines Protestcamps auf dem Gelände der Freien Universität in Berlin mit unterzeichnet hatten, jenes Protestcamp des Palästinakomitees gegen Israels Militäreinsatz im Gaza-Streifen, das mittlerweile aufgelöst wurde. Barenboim, Dekan und Professor der Barenboim-Said-Akademie und Sohn von deren Mitbegründer Daniel Barenboim, engagiert sich auch als Geiger im losen Künstlerkollektiv „Make Freedom Ring“ für die Menschen im Gaza. Nach Konzerten in London, Manchester und Berlin gibt es nun auch in München ein Benefiz-Konzert. Am Dienstag, 30. Juli, 18 Uhr, in der Himmelfahrtskirche in München-Sendling.

Michael Barenboim, der auch Konzertmeister des West-Eastern Divan Orchestra ist, in dem junge Musiker aus Israel und den Ländern des Nahen Ostens spielen, wird selbst nicht auftreten. Das Kollektiv hat Künstlerinnen und Künstler aus dem Münchner Raum wie beispielsweise Kristin von der Goltz (Barockcello), Tomoko Sawallisch (Klavier), Wen-Sinn Yang (Cello), Ingolf Turban (Violine) oder Christine Schornsheim (Cembalo) gewinnen können. Alle Einnahmen und Spenden gehen an die Gaza-Nothilfe von Medico international. Der Geschäftsführer dieser Organisation wird in der Himmelfahrtskirche ebenso sprechen wie die Journalistin Alena Jabarine, eine Hamburgerin mit Wurzeln in Palästina, die unter anderem für NDR Info und Zeit online arbeitet. Karten zu 15 Euro gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter https://events.humanitix.com/benefit-concert-medico-international.

Keinen Eintritt verlangen die Schülerinnen und Schüler des Münchner Wilhelmsgymnasiums für ein ganz besonderes Projekt, sie hoffen aber auf großzügigen Spenden für ihr Benefizkonzert am 27. Juli, 19 Uhr: Im Rahmen ihres P-Seminars waren sie so mutig, den Konzertsaal der Allerheiligen-Hofkirche zu mieten, der immerhin Platz bietet für 400 Menschen. Es fallen Saalgebühren in Höhe von 2000 Euro an, zudem 2500 Euro für externe Musiker, die zur Umsetzung des Konzerts zusätzlich benötigt werden, bei dem aber in erster Linie Schüler selbst musizieren. Zu hören sind Werke von Haydn, Mozart und Bartók. Die Spenden des Publikums kommen der Partnerschule des Wilhelmsgymnasiums in Bulgarien zugute, sie nimmt Kinder auf, die großes Potenzial zeigen, deren mittellose Eltern sich Bildung nicht leisten können.