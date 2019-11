Journalisten schreiben nicht nur, treten bei Lesungen oder Diskussionen auf, manche machen auch Rock- und Popmusik: Für Deadline, die Redaktionsband der Süddeutschen Zeitung, gehört es zur guten Tradition, beim Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese ein Benefizkonzert für den SZ-Adventskalender zu geben. Am Samstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, im Weltsalon ist der Eintritt zwar frei, aber Spenden für das Hilfswerk der SZ-Leser sind gern gesehen.

Fragen rund um die Hilfsaktion stellt sich Adventskalender-Geschäftsführerin Anita Niedermeier am Donnerstag, 12. Dezember, von elf Uhr an im Servicezentrum der SZ, Fürstenfelderstraße 7.

Pop für den guten Zweck gibt es am Samstag, 14. Dezember, im Bahnwärter Thiel, Tumblingerstraße 29. Auf Einladung der Junge-Leute-Seite der SZ spielen an diesem Abend der Singer-Songwriter Jacob Brass, Pop-Musiker Malik Harris und die Indie-Pop-Band Cosby. Alle Künstler verzichten auf ihre Gage, sodass alle Einnahmen durch den Eintritt direkt an den SZ-Adventskalender gehen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Einlass ist um 19.30 Uhr, die Konzerte beginnen um 20 Uhr.

Schon seit vielen Jahren engagieren sich Mariss Jansons und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks für das Adventskalender-Projekt "Musik für alle Kinder", das Kindern aus Familien mit geringem Einkommen ermöglicht, ein Instrument zu erlernen. Das Benefizkonzert des Symphonieorchesters unter Leitung von Mariss Jansons findet am Freitag, 17. Januar, 20 Uhr, im Herkulessaal statt (Einführung um 18.45 Uhr). Pianist Igor Levit spielt das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 22 Es-Dur, KV 482, von Wolfgang Amadeus Mozart. Anschließend steht die Symphonie Nr. 4 f-Moll, op. 36 (Fatum) von Piotr Iljitsch Tschaikowsky auf dem Programm.