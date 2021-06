Mehrere bekannte Musiker finden sich zu einer neuen Band zusammen. In der Popmusik nennt man so etwas Supergroup. Nur ist hier die Bezeichnung Ensemble angemessener und der Anlass ernster. Sieben Professoren der Münchner Musikhochschule haben sich zusammengeschlossen, um ein Benefizkonzert zugunsten des Nothilfefonds für Studierende ihrer Hochschule zu spielen. Damit soll denen geholfen werden, deren Studentenjobs, bei Musikern also Unterrichten und Konzertieren, coronabedingt wegbrachen. So spielen Ingolf Turban (Violine), Hariolf Schlichtig (Viola), Wen-Sinn Yang (Cello), Alexandra Scott (Kontrabass), Georg Arzberger (Klarinette), Dag Jensen (Fagott) und Johannes Hinterholzer (Horn) Beethovens Septett am Dienstag, 8. Juni, um 17 und um 20 Uhr im Carl-Orff-Saal.