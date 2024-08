Kolumne von Bernhard Blöchl

Ewald Arenz macht gerade Sommerferien, wie alle anderen Lehrer in Bayern auch. Wie nicht alle anderen Lehrer in Bayern veröffentlicht Arenz nebenher Romane. Romane, die sich mehr als eine Million Mal verkauft haben. Zum Start des neuen Schuljahres erscheint sein neues Werk, „Zwei Leben“ (Dumont), das der Franke am 30. September im Literaturhaus München vorstellen wird. Das Buch über Lebensträume in den Siebzigern soll an Arenz’ jüngste Erfolge, „Die Liebe an miesen Tagen“ (2023) und „Der große Sommer“ (2021), anknüpfen. „Der große Sommer“ erschien damals kurz nach Benedict Wells’ „Hard Land“, zwei Coming-of-Age-Geschichten, die sich zu Lieblingen der Buchhändler entwickeln sollten.