Erinnerung an Ben-Haim

Konzertauftakt zum 125. Geburtstag an der Musikhochschule.

Vor 125 Jahren wurde Paul Ben-Haim als Paul Frankenburger in München geboren. Der jüdische Dirigent, Pianist und Komponist floh 1933 vor den Nazis nach Palästina, wo er das Musikleben Palästinas prägte und mit mehr als 250 Kompositionen in seiner langen Karriere einen israelischen Nationalstil begründete. Das Ben-Haim-Forschungszentrum der Hochschule für Musik und Theater München hat aus diesem Anlass eine auf das ganze Jahr verteilte, sechsteilige Veranstaltungsreihe zusammengestellt, die an diesem Freitag mit dem Kammermusik- und Lieder-Konzert "Ben-Haim - Resonanzen" mit Studierenden der HMTM beginnt.

Ben-Haim - Resonanzen, Fr., 11. Feb., 19 Uhr, Musikhochschule, Arcisstr. 12, Tel. 289 03