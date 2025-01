Nach einer Brandstiftung an 23 Polizeiautos in München setzen die Ermittler auf der Suche nach den Tätern auf eine Belohnung und Plakate. Für Hinweise, die zu den Brandstiftern führen, seien 10 000 Euro als Belohnung ausgelobt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zudem will die Polizei in den Straßen um den Tatort Fahndungsplakate aufhängen, um mehr Hinweise von möglichen Zeugen zu erhalten.