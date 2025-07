Der 62-jährige Zilker wurde am 7. Juli tot in seiner Wohnung an der Keyserlingstraße in Obermenzing gefunden. Bei der Obduktion haben sich deutliche Hinweise ergeben, dass er durch massive Gewaltanwendung zu Tode kam. Zilker lebte allein und zurückgezogen in Obermenzing. Außerdem gehörte ihm noch eine Wohnung an der Keferloherstraße in Milbertshofen.

Zur Aufklärung der Tat hat die Mordkommission die Ermittlungsgruppe „Keyserling“ mit etwa 20 Beamtinnen und Beamten gegründet. Sie sucht nun nach Zeugen, die Zilker kannten und etwas zu seinem Umfeld sagen können.

Zudem wird auch mit Plakaten gefahndet. Sie werden am Samstag von 10 Uhr an in Obermenzing und Milbertshofen angebracht.