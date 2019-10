Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen großen Stein auf einen Nachtbus der Linie N41 geworfen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Fenster auf der Fahrerseite des MVG-Busses zersprang. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Vorfall ereignete sich um 3.40 Uhr in der Schwabinger Belgradstraße stadteinwärts. Das Kommissariat 13 der Münchner Polizei (Telefonnummer 089/2910-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.