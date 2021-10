Von Evelyn Vogel

"Nichts ist so einfach, wie man glaubt. Es gibt Darunterliegendes, Mysterien", raunte 1887 der einflussreiche Brüsseler Schriftsteller Edmond Picard und führte den Begriff des "realen Fantastischen" als ästhetische Kategorie in seiner Heimat ein. Fortan entwickelte sich das Miteinander von Realem und Fantastischem zu einem zentralen Charakteristikum der belgischen Kunst. Nun zeigt die Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung anhand von 130 Gemälden, Grafiken und Skulpturen die Entwicklung der Kunst Belgiens von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Einer Entwicklung, die politisch wahrgenommen wurde als Verschmelzung des französischsprachigen Wallonien und des niederländischsprachigen Flandern.

In zehn Kapiteln verortet die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Königlichen Museum für Schöne Künste in Antwerpen entstanden ist, die Werke in ihren kultur- und sozialgeschichtlichen Kontexten. Sie zeigt den Umgang der belgischen Künstler mit Historismus und Salonmalerei, mit impressionistischen und neoimpressionistischen Einflüssen auf die Genre- und Porträtmalerei, bis hin zum Surrealismus, dessen bekanntester Vertreter wohl René Magritte ist. Realistische Darstellungen von Proletariat und Armut finden sich ebenso wie die Suche nach den Geheimnissen jenseits des Sichtbaren, die im Symbolismus ihren Ausdruck fanden. Daneben sind Beispiele der abstrakten Avantgarde aus der Zeit des Ersten Weltkrieges zu sehen. Eine herausragende Stellung nimmt das Werk von James Ensor ein, dessen Malerei zunehmend von fantastischen Elementen geprägt wurde. Ihm ist ein eigener Raum gewidmet.

Fantastisch real. Belgische Moderne von Ensor bis Magritte, 15. Okt. bis 6. März, tägl., 10-20 Uhr, Kunsthalle München, Theatinerstr. 8, Infos und Tickets unter www.kunsthalle-muc.de