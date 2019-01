23. Januar 2019, 18:39 Uhr Belastete Pflegekräfte "Wagt Euch aus der Deckung!"

Wer Mängel vertuscht, macht sich mitschuldig

"Deutschkurse auf den Philippinen" vom 23. Januar:

Herr Frey hat absolut recht, wenn er sagt, dass die derzeitige personelle Ausstattung nicht den Anforderungen gerecht wird, die an Pflegende gestellt werden. Das hat ja im Übrigen schon der Psyma Care-Klima-Index 2018 (eine Marktforschung für den Deutschen Pflegetag; d. Red.) festgestellt. Aber wenn dann Politiker zu Besuch in Pflegeheime oder Kliniken kommen, dann ist plötzlich alles in Ordnung. Wir haben trotz der Missstände Bestnoten für Pflegeheime. Und warum? Weil es immer noch viel zu viele Pflegekräfte gibt, die nicht wahrheitsgemäß dokumentieren, für die Gefährdungsanzeigen sowieso nichts bringen und die durch kontinuierliches Einspringen das System aufrechterhalten.

Kritische Pflegekräfte werden von diesen Kollegen als "Nestbeschmutzer" tituliert und von Führungskräften systematisch "kalt gestellt". Dabei steht schon im Ethikkodex des ICN (International Council of Nurses), dass "die grundlegende professionelle Verantwortung [...]dem pflegebedürftigen Menschen [GILT]." Ihr, liebe Pflegekräfte, habt also die Verantwortung gegenüber Euren Schutzbefohlenen, den Euch anvertrauten Menschen. Ihr könnt in Zeiten des Personalmangels Eure Aufgaben nicht mehr fachgerecht, zum Wohle der Pflegebedürftigen und unter Wahrung der Menschenwürde erledigen?!? Dann sagt es laut, macht es in Eurer Klinik, Eurem Pflegeheim bekannt. Solidarisiert Euch mit Angehörigen, Bewohnern, Patienten und vor allem untereinander. Wagt Euch aus Eurer Deckung! Denkt dran, nicht ihr seid das Opfer; das schwächste Glied in der Kette ist der Pflegebedürftige.

Wer Leistungen abzeichnet und dokumentiert, die er tatsächlich gar nicht erbracht hat, macht sich mitschuldig in einem korrupten System. Und hört endlich auf, von irgendeiner Berufung zu faseln. Altenpfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger gehen einem ganz normalen Beruf nach, und dieser dient dem Gelderwerb. Sätze wie "Entweder arbeitet man, weil man gut verdienen möchte oder weil man diesen Beruf gerne macht" sind deplatziert. Ihr macht Euch mit solchen Sätzen emotional erpressbar. Seid professionell!

Wenn wir Pflegekräfte endlich anfangen Eigenverantwortung zu übernehmen, dann wird der Gesellschaft erst klar, wie schlecht es wirklich um das deutsche Pflegewesen bestellt ist. Wenn sich dann niemand mehr findet, der einspringt, dann müssen eben Kinder ihre pflegebedürftigen Eltern in den Heimen selbst pflegerisch versorgen. Wir haben die Macht, gemeinsam (!) das System lahmzulegen. Und dann unsere Forderungen zu stellen. Sascha Rakers, München