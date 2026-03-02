Sie kamen morgens. Ohne Uniform klingelten die Männer an ihrer Tür und nahmen ihre Mutter mit. Sie sagten, sie wären von der Polizei. Ihre Mutter müsste sich einer Befragung unterziehen. Wohin sie sie bringen würden, wurde Lisa Bahuschewskaja nicht gesagt.

Zwei Wochen lang versuchte Lisa den Aufenthaltsort ihrer Mutter herauszufinden. Vergeblich. Erst mit Hilfe einer Anwältin konnte sie ihre Mutter in einer Polizeiwache außerhalb von Minsk ausfindig machen. Doch der Tag ihrer Verhaftung sollte der letzte Tag gewesen sein, an dem Lisa ihre Mutter in Freiheit sah. In den folgenden anderthalb Jahren hielt nur ein Briefwechsel ihre Verbindung aufrecht. Trotz ihrer physischen Distanz entwickelte sich in dieser Zeit aber eine neue, bisher ungekannte Nähe zwischen Lisa und ihrer Mutter.

Heute, fünf Jahre nach der Verhaftung ihrer Mutter, studiert Lisa, 25, an der Münchner Kunstakademie. Seit Beginn ihres Studiums in München fertigt sie Arbeiten an, die ihr helfen, die Erlebnisse von damals zu verarbeiten. Bei einem belarussischen Festival zeigte sie im Münchner Kreativquartier das erste Mal ihr Projekt mit dem Titel „Sšytak“. Eine Installation, für die sie die Originalbriefe ihrer Mutter in Kunst verwandelte.

„Sšytak“ nennt Lisa Bahuschewskaja ihre Installation. Sie malte Motive auf die Briefe, die ihr ihre Mutter aus dem Gefängnis schickte. (Foto: Robert Haas)

Dazu zeichnete Lisa mit schwarzer Tusche verschiedene Motive auf die Briefe, die die Texte ihrer Mutter illustrieren. Auf einem der Briefe ist sie als kleines Kind an der Hand ihrer beiden Eltern zu sehen. Über ihren Schaffensprozess sagt sie: „Ich habe die Briefe nacheinander gelesen und dann ohne lange zu überlegen auf jedem Blatt eine passende Zeichnung angefertigt. Das Übermalen war ein Akt der Auseinandersetzung und Verarbeitung, bei dem meine persönliche Geschichte sichtbar wird.“

Lisa erinnert sich noch an den Tag, an dem alles begann und ihre Mutter von der Polizei mitgenommen wurde: „Ich war natürlich sehr schockiert damals und hatte große Angst, als die Männer in unser Haus kamen. Ich bin noch schnell in mein Zimmer gerannt und habe alle regimekritischen Sachen versteckt. Ich hatte damals weiß-rot-weiße Flaggen, die ein Zeichen der Opposition gegen Lukaschenko waren.“

Die Verhaftung im Februar 2021 fiel in die Zeit der Massenproteste gegen den autoritären Machthaber Aljaksandr Lukaschenko. Es waren die größten Demonstrationen seit Ausrufung der Republik Belarus im Jahr 1991. Die Regierung reagierte damals mit heftigen Repressionen, fast 33 000 Menschen wurden festgenommen.

Auch Lisa nahm an den Protesten teil. „Ich war auf jeden Fall die Aktivste in unserer Familie“, sagt sie im Rückblick. „Aber auch meine Mutter war gegen die Regierung und ist manchmal zu den Demonstrationen mitgekommen. Sie hatte außerdem viele regimekritische Sachen auf ihrem Handy. Die Polizei meinte damals zu ihr, sie wüssten alles, was sie über die Regierung sagt.“

Lisa und ihre Mutter lebten zu dieser Zeit gemeinsam mit ihren drei Hunden in Minsk. Geschwister hat sie keine, ihr Vater lebt schon seit vielen Jahren im politischen Asyl in Polen. „Er ist dort ursprünglich zum Arbeiten hingegangen“, erklärt Lisa. „Aber er lebt jetzt unter Schutz der polnischen Regierung, da er in Belarus politisch aktiv war.“

Als Lisas Mutter in Gewahrsam genommen wurde, kam sie zunächst in Untersuchungshaft in eine kleine Stadt in der Nähe von Minsk. Während dieser Zeit war der Kontakt zwischen ihr und Lisa nur über ihre Anwältin möglich. Später wurde sie für ihren Prozess erst in ein Gefängnis in Minsk und dann in eine Vollzugsanstalt für Zwangsarbeit weit weg von ihrer Heimat verlegt. Lisa erinnert sich, wie schwer es damals war, mit ihrer Mutter in Kontakt zu bleiben: „Besuche bei Inhaftierten sind in Belarus nur selten möglich. Im Arbeitsgefängnis hat es fast drei Monate gedauert, bis ich meine Mutter sehen durfte.“

Als sich Lisa 2022 über ein Studium in Deutschland informiert, war ihre Mutter noch in dieser Anstalt inhaftiert. Trotz dieser besonderen Umstände bestärkte sie Lisa in ihrer Entscheidung, nach Deutschland zu ziehen. „Ich selbst wollte zunächst eigentlich gar nicht gehen, aber meine Mutter hat mich davon überzeugt“, sagt Lisa. „Wir hatten ausgemacht, dass ich ja zurückkommen könnte, um sie besuchen. Daraus ist leider nie etwas geworden.“

Vor ihrem Umzug hatte Lisa in Minsk ein College für Kunst besucht und als Kunstlehrerin für Kinder gearbeitet. „Normalerweise wäre das Studium an der Akademie in Belarus der nächste Schritt gewesen“, erklärt sie. „Doch die Lehre dort war nicht frei und der Stil der Professoren hat mir nicht gefallen. Deshalb habe ich mich für eine deutsche Akademie entschieden.“ Für Lisa war das ein schwieriger Schritt: „Ich habe im ersten Semester oft geweint. Ich konnte hier in München nichts für meine Mutter tun.“

In Belarus brachte Lisa ihrer Mutter noch regelmäßig Care-Pakete ins Gefängnis. „Die Haftbedingungen dort sind sehr schlecht“, erklärt Lisa. „Man kann zwar überleben, aber ich liebe meine Mutter und wollte, dass sie auch schöne Dinge hat. Ich habe ihr deshalb neben Kleidung und Essen auch die schicke Zigarettenmarke vorbeigebracht, die sie immer geraucht hat. Außerdem auch die Marken-Lippenpflege, ihre Handcreme und die Bonbons, die sie gerne mochte.“

Bei einem belarussischen Festival im Münchner Kreativquartier zeigte Lisa Bahuschewskaja das erste Mal ihr Projekt. (Foto: Robert Haas)

Über eineinhalb Jahre schickten sich Mutter und Tocher einmal die Woche einen handgeschriebenen Brief. (Foto: Robert Haas)

Dass fremde Leute die Briefe ihrer Mutter bei einer Ausstellung lesen können, war für Lisa Bahuschewskaja kein Problem: „Anfangs war es für mich schon schwierig, an der Akademie vor allen darüber zu reden.“ (Foto: Robert Haas)

Lisa begann neben dem College und ihrer Arbeit als Kunstlehrerin weitere Jobs anzunehmen. Sie arbeitete bei einem Lieferunternehmen, tätowierte und malte kitschige Bilder, die sie anschließend verkaufte – alles, um die Geschenke für ihre Mutter zu finanzieren.

Ob die Pakete tatsächlich bei ihrer Mutter ankamen, erfuhr Lisa meist erst im Nachhinein durch die einzige persönliche Verbindung zu ihr: per Briefkontakt.

Mehr als eineinhalb Jahre lang schickten sich die beiden wöchentlich einen handgeschriebenen Brief. Da die Inhalte von den Wärtern kontrolliert wurden, konnten sie hauptsächlich über alltägliche Themen schreiben. „Meine Mutter berichtete mir oft von ihrem Tagesablauf: Wann sie aufgestanden ist, dass sie neue Freundschaften geschlossen hat, von Gymnastik und Schachspielen“, erzählt Lisa.

Als Tochter waren diese Nachrichten für sie von größter Bedeutung: „In den belarussischen Gefängnissen herrscht vollständige Isolation und es ist nicht erlaubt, Bücher oder Zeitungen von außen zu empfangen. So blieben uns nur Briefe, durch die sie über das Geschehen in unserer Familie und der Welt informiert wurde.“ Trotz der Zensur verfasste Lisa für ihre Mutter sehr ehrliche und persönliche Texte: „Ich durfte keine politischen Nachrichten schreiben, aber was die Wärter über mein Leben lasen, war mir eigentlich egal.“

Lisa konnte ihrer Mutter in den Briefen das erste Mal offen über ihre Beziehung mit einer Frau erzählen: „Unsere Familiensituation war vor dem Gefängnis nicht immer ganz einfach, meine Mutter und ich standen uns nicht so nahe. Sie wusste zwar von meiner queeren Beziehung, aber in den Briefen konnte ich das erste Mal mit ihr darüber reden - wie mit einer Freundin. Unser Verhältnis war da ganz warm und nah. Wir konnten viel offener reden als in der Zeit vor ihrem Gefängnisaufenthalt.“

Trotz des positiven Austauschs mit ihrer Mutter litt Lisa stark unter der Situation. Ihre Gedanken kreisten fast ununterbrochen um die Inhaftierung, sodass ihr kaum noch emotionale Energie für ihre Freundin blieb. Schließlich zerbrach die Beziehung.

Und sie hatte Angst: Was würde passieren, „wenn ich jetzt auch verhaftet würde. Wer würde sich dann um das Haus, die Hunde und meine Mutter kümmern?“

Das letzte Mal sah Lisa ihre Mutter 2022 bei einem Gefängnisbesuch.

