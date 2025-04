Lesung von Bela B Felsenheimer in München

„Fun“ ist der Comic-Prosa gewordene Roman zum „Ärzte“-Song „Männer sind Schweine“. Bei der durchwachsenen Lesung im Deutschen Theater in München lässt sich Bela B Felsenheimer feiern wie ein Rockstar, gibt sich aber auch selbstironisch.

Kritik von Bernhard Blöchl

Das vielleicht kürzeste Ärzte-Konzert der Geschichte ging, kein Scherz, in der Nacht zum 1. April 2025 im Deutschen Theater in München über die Bühne. Es bestand aus einem Mitmach-Song, in dem die Zeile „Die Erde ist eine Scheiße“ vorkam, dem Intro zu „Time Warp“ aus der „Rocky Horror Show“ und einzeln geschrubbten Akkorden auf der E-Gitarre.