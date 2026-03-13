Dass die Menschen in Libanon leidensfähig sind, hat die Bevölkerung des faktisch von der Hisbollah regierten Landes hinreichend bewiesen. Jahrelang galt die Miliz als Beschützer in dem Staat in Nahost. Doch nun haben die Menschen genug von ihr. Dass sie durch deren Angriffe auf Israel in den aktuellen Krieg mit Iran hineingezogen wurden, macht sie zunehmend wütend.