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Eine Galerie in BeirutNormalität in Zeiten des Krieges

Lesezeit: 2 Min.

Die Menschen trotzen dem Krieg: Naila Kettaneh-Kunigk hat in ihrer Galerie Tanit in Beirut am Donnerstag eine Ausstellung des Fotografen Gilbert Hage eröffnet.
Die Menschen trotzen dem Krieg: Naila Kettaneh-Kunigk hat in ihrer Galerie Tanit in Beirut am Donnerstag eine Ausstellung des Fotografen Gilbert Hage eröffnet. Galerie Tanit Beyrouth / Beirut

In der libanesischen Hauptstadt fallen Bomben.  Und Naila Kettaneh-Kunigk eröffnet in ihrer Galerie Tanit in Beirut eine Ausstellung. Sie weiß: Die Menschen suchen Trost in der Kunst.

Von Evelyn Vogel

Dass die Menschen in Libanon leidensfähig sind, hat die Bevölkerung des faktisch von der Hisbollah regierten Landes hinreichend bewiesen. Jahrelang galt die Miliz als Beschützer in dem Staat in Nahost. Doch nun haben die Menschen genug von ihr. Dass sie durch deren Angriffe auf Israel in den aktuellen Krieg mit Iran hineingezogen wurden, macht sie zunehmend wütend.

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