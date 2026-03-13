Dass die Menschen in Libanon leidensfähig sind, hat die Bevölkerung des faktisch von der Hisbollah regierten Landes hinreichend bewiesen. Jahrelang galt die Miliz als Beschützer in dem Staat in Nahost. Doch nun haben die Menschen genug von ihr. Dass sie durch deren Angriffe auf Israel in den aktuellen Krieg mit Iran hineingezogen wurden, macht sie zunehmend wütend.
Eine Galerie in BeirutNormalität in Zeiten des Krieges
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In der libanesischen Hauptstadt fallen Bomben. Und Naila Kettaneh-Kunigk eröffnet in ihrer Galerie Tanit in Beirut eine Ausstellung. Sie weiß: Die Menschen suchen Trost in der Kunst.
Von Evelyn Vogel
Libanon:In den Trümmern des Comfort Hotel
Israelische Raketen haben das Gästehaus am Stadtrand von Beirut zerstört. Warum, ist nicht klar. Doch die Besitzerin ist schon dabei, es wieder aufzubauen.
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