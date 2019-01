25. Januar 2019, 18:47 Uhr Beirut Beirut Gesundes Fast Food

Wenn Mama kocht, schmeckt es am besten! Das gilt international. Khudor Lamaas Mutter kommt aus dem Libanon. Der 40-Jährige sagt, er habe die Küche seiner Heimat in München vermisst. Und so eröffnete er 2012 den Imbiss Beirut Beirut in Sendling, mit Gerichten nach Rezepten seiner Mutter. "Gesundes Fast Food", wie er sagt. Manche behaupten, im Beirut Beirut gebe es die beste Falafel der Stadt. "Kroketten aus Kichererbsen und Ackerbohnen" heißen die Bällchen hier, auch wenn wohl die meisten den Begriff Falafel inzwischen kennen, und sei es nur als vegetarische Alternative aus dem Dönerladen. Bei Lamaa ist alles hausgemacht und wird täglich frisch zubereitet. Das Falafel-Sandwich mit Gurken, Tomaten und Sesamsauce im Fladenbrot kostet 4,70 Euro. Daneben gibt es Sandwiches mit Hummus oder Baba Ghanoush (Pasten aus Kichererbsen oder Auberginen). Die Klassiker sind ohne Fleisch, nur das wechselnde Tagesgericht (8,90) macht mal eine Ausnahme. "Im Libanon ist wenig Platz für Tierzucht, deswegen sind die meisten Speisen vegan", sagt Lamaa. Wer mag, kann an einem der wenigen Tische verweilen. Die Theke mit kleinen bunten Mosaiksteinchen, türkisfarbene Wände, orientalische Musik: ein Stück Beirut in Sendling. (Valleystraße 28, Montag bis Samstag 11.30-20 Uhr, Sonn- und Feiertag geschlossen)