Ein Gabelstaplerfahrer hat bei Arbeiten in einer großen Lagerhalle in Kirchtrudering am Montag seinen Kollegen gerammt und schwer verletzt. Der 58-Jährige habe gegen 7.30 Uhr mit dem Gabelstapler rangiert und sei dabei rückwärts gegen einen anderen Arbeiter gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei wurde das Bein des ebenfalls 58 Jahre alten Kollegen so stark zertrümmert, dass Ärzte den Unterschenkel amputieren mussten.