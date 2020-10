Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in Hadern ist der 68-jährige Motorradfahrer am Freitag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr eine 43-Jährige gegen 12.20 Uhr in nördlicher Richtung auf der Fürstenrieder Straße. An der Kreuzung zur Guardinistraße wollte sie wenden und übersah dabei offenbar den 68-Jährigen, der in südlicher Fahrtrichtung auf der Fürstenrieder Straße unterwegs war. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er wegen eines Schadens an der Wirbelsäule behandelt werden muss.