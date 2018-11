20. November 2018, 20:48 Uhr Beim Gassi-Gehen entwischt Hund legt Bahnstrecke lahm

Ein Hund, der seinen Besitzern während des Gassi-Gehens im Bereich des Südbahnhofes ausgekommen war, hat am Dienstagnachmittag einen veritablen Großeinsatz ausgelöst und die S 7 für gut eine Stunde ausgebremst. Der kleine Husky war in den Gleisbereich gelaufen, die beiden Münchner, denen er abhanden gekommen war, nahmen die Verfolgung auf. Nachdem die Bundespolizei Meldung von Personen und einem Hund im Gleisbereich erhalten hatten, machten sich Einsatzkräfte auf den Weg. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei fuhren die Örtlichkeiten an und suchten nach den Personen und dem Husky. Auch ein Hubschrauber flog den Bereich ab. Schließlich gelang es Bundespolizisten, den kleinen Ausreißer namens "Snow" in der Nähe der Station Harras einzufangen. Während des Einsatzes waren die Gleise des Südbahnhofes und der S7 von Heimeranplatz bis Mittersendling für rund eine Stunde komplett gesperrt.