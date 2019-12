Südlich des Elisabethplatzes darf gebaut werden: Der Planungsausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch mit dem einstimmig verabschiedeten Satzungsbeschluss das Baurecht für einen Büro- und Wohnkomplex zwischen Arcis- und Nordendstraße geschaffen, den die Stadtsparkasse München bauen will. Früher betrieben die Stadtwerke auf dem Grundstück technische Anlagen eines Umspannwerks. Die Anlagen wurden durch einen kleineren Neubau an der Arcisstraße ersetzt. Die Sparkasse kaufte das 6000 Quadratmeter große Grundstück und plante eine neue Nutzung. In einem Wettbewerb setzte sich das Büro Bruno Fioretti Marquez Architekten zusammen mit den Landschaftsplanern Cappati Staubach, beide aus Berlin, durch.

Geplant ist nun zum Markt hin ein sechsgeschossiger Komplex mit einer leicht geschwungenen Fassade. In den oberen Geschossen kommen 82 Mietwohnungen unter, teils gefördert, teils frei finanziert. In den unteren Etagen entstehen Büroflächen, aber auch Gastronomie und kleine Läden, die das Angebot des Elisabethmarktes ergänzen sollen. Quasi in zweiter Reihe entsteht ein zweites Gebäude mit 80 Appartements für Studierende und Auszubildende der Sparkasse. Außerdem sind dort weitere Büro- und Einzelhandelsflächen vorgesehen sowie eine Kita mit drei Kindergarten- und drei Krippengruppen. Der Zugang zu diesem Gebäude erfolgt über die Nordendstraße. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen, die Sparkasse hofft, dass zwei Jahre später die ersten Bewohner und Nutzer einziehen.