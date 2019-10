An der Kreuzung zwischen Petuelring und Schleißheimer Straße hat ein BMW-Fahrer am Donnerstag eine Radlerin angefahren und schwer verletzt. Der 31-jährige Münchner sei mit seinem Auto auf dem Petuelring in östliche Richtung gefahren, teilte die Polizei mit. Beim Abbiegen in die Schleißheimer Straße übersah er ersten Ermittlungen zufolge eine 72-Jährige, die auf ihrem Rad die Schleißheimer Straße überqueren wollte. Die Seniorin wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Bis der Rettungsdienst eintraf, kümmerte sich der Autofahrer gemeinsam mit mehreren Passanten um die verletzte Frau. Sie muss mit einem gebrochenen Handgelenk und einem gebrochenen Unterschenkel stationär im Krankenhaus behandelt werden.