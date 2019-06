30. Juni 2019, 18:34 Uhr Beim Abbiegen aus der Dachauer Straße Gegen den Baum gedriftet

In Actionfilmen rasen Autofahrer gerne "driftend" durch die Gegend - dabei rutschen sie mit Vollgas und durchdrehenden Hinterrädern quasi um die Kurve. Ein 26-jähriger Münchner wollte seinen drei Mitfahrern am Freitagabend in der Dachauer Straße mit seinem mehr als 400 PS starken BMW demonstrieren, dass er das auch drauf hat. Als er nach rechts in den Wintrichring driften wollte, verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen und knallte an einen Baum. Der Fahrer und zwei Passagiere wurden dabei leicht, der Beifahrer schwer verletzt. Auto und Baum sind ruiniert, geschätzter Schaden: rund 60 000 Euro. Den Führerschein ist der Fahrer erst einmal los.