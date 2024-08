Beichte to go in der Fußgängerzone

Von Andrea Schlaier

Laufkundschaft in der Fußgängerzone – das verbindet man erstmal mit Menschen, die nach neuen Schuhen, Hosen, Hoodies suchen. Und nicht mit Menschen, die sich ihr Gewissen erleichtern wollen und zur Beichte gehen. Gibt es das überhaupt noch? In Zeiten der Kirchenaustritte, der leeren langen Holzbänke auch zu Gottesdienstzeiten? Ja, in St. Michael mitten in der Münchner Fußgängerzone. Das regelmäßige Beichtangebot hier gilt sozusagen als eines der Markenzeichen des Hauses, die geistliche Begleitung von Menschen als eine Kernkompetenz des Jesuitenordens. Wer hierher kommt? Münchnerinnen und Münchner, Touristen aus allen Himmelsrichtungen. Es geht um Sünde, Sexualität, Fremdgehen und vieles mehr. Ein Besuch im Beichtstuhl.