Eine 33-jährige Münchnerin hat am Sonntag ohne Vorwarnung ihren Nachbarn mit einem Messer attackiert. Die Frau habe den 66-Jährigen gegen 12 Uhr in dessen Wohnung im Stadtteil Am Hart in Brust und Bauch gestochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wehrte sich und konnte weitere Angriffe unterbinden, die Angreiferin flüchtete. Die Polizei nahm die 33-Jährige fest, als sie gerade das Mehrfamilienhaus verlassen wollte. Der 66-Jährige wird im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr bestand keine.

Bei der Vernehmung gab die 33-Jährige laut Polizei unterschiedliche Gründe für ihren Angriff an. Ein psychiatrischer Gutachter stellte bei der Tatverdächtigen am Montag zwar eine psychische Erkrankung fest. Nach erster Einschätzung war die Schuldfähigkeit der Frau zur Tatzeit davon aber nicht eingeschränkt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Mordkommission hat den Fall übernommen.