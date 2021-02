Die falsche "KN93"-Maske trägt die Prüfnorm "GB2626-2006" und soll am besten in der Originalverpackung zurückgegeben werden.

Sie sehen aus wie richtige Atemschutzmasken, schützen aber nur halb so gut: Wie die Stadt München in der vergangenen Woche einräumte, hat sie im Januar, als sie im Auftrag des Freistaats insgesamt eine halbe Million Schutzmasken an Bedürftige verteilte, aus Versehen auch 28 000 minderwertige Masken in Umlauf gebracht. Ab Mittwochvormittag können die Empfänger diese Masken jetzt gegen vollwertige umtauschen. Das hat die Stadt am Montag bekanntgegeben.

Die falschen Masken sind von den Behörden kostenlos ausgeteilt worden, nachdem der Freistaat Bayern eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln verfügt hatte. Damit es schneller ging, überließ die Münchner Branddirektion dem Sozialreferat Masken aus einem Notlager. Darunter waren auch Masken, die mit dem chinesischen Standard "KN95" gekennzeichnet sind, der mit dem europäischen Standard FFP2 zwar vergleichbar ist, diesen aber nicht erfüllt.

Die betroffenen Masken sind weiß, der Nasenbügel ist eingearbeitet und von außen nicht sichtbar. "KN95" ist aufgestanzt, daneben wurde die einschlägige chinesische Prüfnorm "GB2626-2006" gedruckt. Hersteller ist die Firma "Sanmen Senbo Outdoor Products" aus Zhenjiang in China. Wer eine solche Maske erhalten hat, kann sie montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr im jeweils zuständigen Sozialbürgerhaus umtauschen. Dazu muss die verkehrte Maske mitgebracht werden, am besten in Originalverpackung, dazu das Schreiben, das der Lieferung beigelegen war. Empfänger, die in einem Haus der Wohnungslosen- oder Flüchtlingshilfe leben, können ihre Masken im Amt für Wohnen und Migration umtauschen, entweder an der Franziskanerstraße 8 oder an der Werinherstraße 89. Der Umtausch ist bis Mittwoch, 3. März, möglich.