Um das U-Bahnnetz leistungsfähig zu halten, erneuern die Stadtwerke im ersten Halbjahr 2020 insgesamt neun Kilometer Schienen. Gearbeitet wird auf wechselnden Linien in Abschnitten zwischen 250 und 1000 Metern Länge. Weil für die Sanierung die Betriebsruhe in den Nachtstunden nicht ausreiche, werde es auf den betroffenen Linien von 23 Uhr an zu Einschränkungen kommen, teilen die Stadtwerke mit. Komplettsperrungen soll es aber nicht geben. Begonnen wird mit der Schienenerneuerung an diesem Montag, 13. Januar, auf dem Abschnitt Hauptbahnhof - Stachus der Linien U4 und U5. Bis zum 23. Januar steht deshalb nach 23 Uhr bis Betriebsschluss für den Zugverkehr zwischen Theresienwiese und Stachus nur ein Gleis für beide Richtungen zur Verfügung. Die U4 verkehrt dann nur zwischen Arabellapark und Lehel, die U5 fährt weitgehend im regulären Zehn-Minuten-Takt. Von Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19. Januar, wird nicht gearbeitet.