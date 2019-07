30. Juli 2019, 18:51 Uhr Behinderungen am Wochenende Autobahn A 94 bekommt neuen Belag

Auf der Autobahn A 94 müssen sich Reisende und Pendler am kommenden Wochenende und in der darauffolgenden Woche auf erhebliche Behinderungen einstellen. Von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August, erneuert die Autobahndirektion Südbayern zwischen den Anschlussstellen Feldkirchen-West und München-Moosfeld die Fahrbahn in Fahrtrichtung München. Dazu wird der Verkehr auf dem Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen während des gesamten Wochenendes auf eine Spur verengt. Die Anschlussstelle München-Riem sowie die Ein- und Ausfahrten in Richtung München bleiben in dieser Zeit gesperrt. In Fahrtrichtung Passau/Pocking bleiben die Ein- und Ausfahrten hingegen geöffnet.

Direkt im Anschluss, von Montag, 5. August, bis Donnerstag, 8. August, werden an der Anschlussstelle München-Riem die Ein- und Ausfahrten in beiden Fahrtrichtungen sowie die Straße Am Mitterfeld gesperrt. Dort erneuert die Autobahndirektion nach eigenen Angaben die Fahrbahn die Ein- und Ausfahrtsrampen. Durch die Bauarbeiten werde es zu "unvermeidlichen nächtlichen Lärmbelästigungen kommen", schreibt die Autobahndirektion in ihrer Mitteilung. Da die Maßnahmen unter freiem Himmel stattfinden würden, seien jederzeit Änderungen und Anpassungen im Zeitplan möglich.