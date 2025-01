Von Susi Wimmer

Janusz P. beschimpft die Pressefotografen, streckt die Zunge heraus, hebt beide gestreckten Mittelfinger in Richtung Kameras. Was er von dem Prozess vor der 19. Strafkammer am Landgericht München I und seinen Beobachtern hält, muss man nicht in Worte fassen. Ebenso unfassbar klingen die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft gegen den 73-Jährigen erhebt: P. soll als Angestellter eines Fahrdienstes in seinem mit Decken abgehängten Sprinter eine körperlich und geistig eingeschränkte junge Frau mehrfach vergewaltigt und missbraucht haben.