Eine aufmerksame Anwohnerin in Allach hat am Freitag möglicherweise einen Schüler vor dem Einstieg in eine kriminelle Kariere bewahrt. Als sie gegen 16.30 Uhr eine vermummte Person bemerkte, die im Begriff war, die Seitenscheibe eines geparkten Autos in der Karl-Hänel-Straße einzuschlagen, sprach sie diese mit lauter Stimme an. Der vermummte Täter flüchtete. Wenig später nahm die Polizei in der Nähe des Tatorts einen 15-jährigen Schüler fest. Im Innenfutter seiner Jacke steckte ein Nothammer. Das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, war gestohlen. Der junge Mann wurde angezeigt und dann seinem Vater übergeben. Im Polizeicomputer waren die Personalien des Tatverdächtigen bis dato noch nicht aufgetaucht.